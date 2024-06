Calciomercato Lazio | Milani può partire: c'è l'interesse di un club

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo l'ottima stagione in Primavera 1 per i ragazzi di Sanderra non dovrà essere complicato trovare squadra. A breve la Lazio, anche con l'ausilio di Baroni, deciderà chi sarà confermato e valutato ad Auronzo e chi, invece, verrà mandato in prestito per provare il salto tra i professionisti. Tra questi ultimi potrebbe esserci Alessandro Milani. Il terzino classe 2005, fresco di convocazione con il Venezuela U-20, sarebbe finito nel mirino del Pescara. Secondo quanto riportano dalla redazione di pescarasport24.it, il Delfino avrebbe individuato nell'italo-venezuelano un profilo idoneo per rinforzare la rosa e puntare il prossimo anno al ritorno in Serie B dopo una lunga assenza. Per il momento non ci sarebbero trattative in corso, si tratterebbe solo di un interessamento, ma non è escluso che a breve i dialoghi tra le due società si possano fare più intensi.