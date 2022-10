Lazio, dalla Spagna rilancio per Luis Alberto: possibile scambio col Siviglia

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I rumors di mercato intorno a Luis Alberto sono sempre all'ordine del giorno. Nonostante la tranquillità ritrovata come si evince anche dalle prestazioni in campo, dalla Spagna continuano ad essere insistenti le voci su un suo possibile passaggio al Siviglia. Secondo Elgodigital a gennaio potrebbe esserci un nuovo affondo da parte del club andaluso. Il direttore sportivo Monchi per raggiungere l'obiettivo sarebbe pronto proporre uno scambio con un giocatore che potrebbe fare al caso della Lazio, ovvero Rafa Mir. L'attaccante classe '97 dopo l'ottima stagione all'Huesca nel 2020/2021, non ha avuto la medesima fortuna in Andalusia. Al momento però tutto resta nell'ambito delle ipotesi.