Spezia, si attende l'uscita di Provedel: due i nomi in pole per sostituirlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intrighi di mercato, classici di questo periodo dell'anno. Il passaggio di Ivan Provedel alla Lazio è sempre più vicino: nel pomeriggio infatti il patron Claudio Lotito ha incontrato l'agente del portiere per chiudere definitivamente l'affare che dovrebbe portare l'estremo difensore dello Spezia nella Capitale.

All'uscita di Provedel però sono legati anche i destini di altri due portieri. Come riportato da Tuttomercatoweb.com infatti per sostituire il classe '94 i liguri stanno pensando a Bartlomiej Dragowski in uscita dalla Fiorentina ma anche a Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Proprio quest'ultimo è stato per settimane il pallino della Lazio che ha provato in tutti i modi a trovare un accordo con la Dea senza riuscirci e virando su Maximiano.

Insomma la Lazio aspetta l'arrivo di Provedel, lo Spezia attende e intanto si prepara a prendere il suo sostituto.