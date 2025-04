Barcelona S.C, l'allenatore di Caicedo stupisce ancora: stop al volo in smoking - VIDEO

La Copa Libertadores continua a regalarci momenti di vero "calcio spettacolo". A finire in prima pagina è ancora Segundo Castillo, tecnico della squadra in cui milita l'ex centravanti biancoceleste Felipe Caicedo.

Vi avevamo già raccontato di come i look del tecnico argentino non erano passati inosservati, ma ieri sera l'allenatore del Barcelona Sporting Club ha deciso di superarsi. A fare il giro del mondo, infatti, non è stato solo il suo smoking rosa degno delle cerimonie più solenni, ma anche lo stop al volo che Castillo è riuscito a eseguire su un rilancio sbagliato del portiere sbagliato.

