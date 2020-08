Bayern e Lewandowski pigliatutto, ma Immobile e la Scarpa d'Oro...

Stagione magica per il Bayern Monaco e Robert Lewandowski che hanno chiuso uno storico triplete. Dopo i successi in Bundesliga e Coppa di Germania, i bavaresi ieri sera hanno alzato sotto il cielo di Lisbona anche la Champions League. Una rete di Coman ha steso il Psg e fatto esplodere la gioia tedesca. Tra i più felici c'è sicuramente il centravanti polacco, per la prima volta a secco nelle gare della competizione ma che si consola con il trofeo. Il numero nove ha chiuso un'annata magica che lo ha visto assicurarsi il titolo di miglio marcatore di Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. L'unico dolore a Lewandowski lo ha inferto il nostro Ciro Immobile. Post lockdown, infatti, il numero nove del Bayern era ripartito fortissimo ed era fuggito in vbetta solitaria nella classifica della Scarpa d'Oro. Il bomber di Torre Annunziata, però, non ha mollato e gol dopo gol ha recuperato l'avversario fino a superarlo e a conquistare il prestigioso riconoscimento. Si attende l'avvio della prossima stagione per alzare al cielo e chissà che i due non possano ritrovarsi avversari nella prossima Champions League e sfidarsi non più a distanza ma nello stesso campo.

