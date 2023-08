Calciomercato | Kolo Muani come Kostic! E in Germania citano la Lazio...

Due anni fa il serbo saltò l'allenamento con l'Eintracht per forzare la cessione alla Lazio, il francese ha provato a fare lo stesso per...

CALCIOMERCATO LAZIO - Un dejavu storico per l'Eintracht Francoforte che si è particolarmente rinnovato in estate. Ora i tedeschi devono fare i conti con il mal di pancia di Kolo MUani che vuole lasciare il club per andare al PSG. Con un comunicato ufficiale, la società tedesca ha spiegato come nella mattinata di ieri l'attaccante francese abbia comunicato al club la sua intenzione di non allenarsi in vista della partita contro il Levski Sofia vista la sua volontà di lasciare la bundesliga. Kolo Muani è un obiettivo del Paris Saint-Germain, che ha già visto respingersi diverse offerte presentate all'Eintracht nel corso delle ultime settimane, e l'attaccante francese ha espresso al club il desiderio di accettare questa nuova avventura, arrivando a forzare la mano. La risposta dell'Eintracht è stata altrettanto decisa, affidandosi alle parole del direttore sportivo Markus Krosche, che ha chiuso in ogni caso all'addio di Kolo Muani: "Abbiamo conosciuto un Randall diverso, abbiamo conosciuto il suo vero carattere. In questo momento c'è tanta pressione su di lui e questo è il risultato. Un risultato che è sbagliato e che abbiamo chiarito con lui e chi gli è vicino. Giocheremo contro il Levski Sofia senza di lui, ma per noi è chiaro che questo comportamento non avrà alcuna influenza sul suo trasferimento. Ciò che conta ora è la partita di Sofia, ha massima priorità e importanza per il club. La nostra squadra è di alto livello ed è totalmente concentrata sulla partita", le parole del ds.

Calciomercato Lazio, Kolo Muani e il precedente con Kostic

Una situazione già capitata nell'estate del 2021 all'Eintracht quando Kostic saltò un allenamento per spingere la società a cederlo alla Lazio. Anche in quel caso il diesse usò parole di fuoco e scelse poi di togliere il calciatore dal mercato. Kolo Muani spera, ovviamente, che l'epilogo sia diverso, ma in Germania non hanno preso bene il fatto. Oltre alla società anche la stampa ha attaccato pesantemente l'attaccante, con il FrankfurterRundschau che ha usato parole forti per il calciatore. Il portale consiglia l'Eintracht di tenere il punto e di non arrendersi a queste strategie perfide che si basano prima sulla richiesta di andare a giocare in un'altra squadra con le buone e poi nel rifiuto di allenarsi, provando a forzare la mano. Citando il precedente con Kostic, il giornale scrive: "Anche nel caso di Filip Kostic l'unità è rimasta forte, anche allora il serbo non si presentò agli allenamenti perché voleva andare in Italia nonostante un'offerta assurdamente ridicola della Lazio. Non c'è stato alcuna cessione. Lo sciopero costerà molta simpatia a Kolo Muani , sa di aver preso la strada sbagliata nelle grinfie dei suoi agenti? Forse se ne andrà, ma per il prezzo stabilito dall'Eintracht, non a causa del suo brutto comportamento".