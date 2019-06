Calciomercato Lazio, ds Eintracht su Hinteregger: "Decide l'Augusta"

La Lazio deve rinforzare la difesa e Tare ha individuato una serie di nomi sul mercato. Il favorito sembra essere Vavro del Copenaghen, anche se gode di tanta stima Hinteregger dell'Augusta, negli ultimi sei mesi in prestito all'Eintracht Francoforte. I biancocelesti hanno sul proprio taccuino il difensore austriaco fin da quando militava nel Salisburgo ed è stato seguito con attenzione anche il cammino nella scorsa Europa League, interrotto soltanto in semifinale ai rigori contro il Chelsea. La permanenza a Francoforte rappresenta al momento l'opzione preferita dal giocatore, come riferito da Fredi Bobic, ds dell'Eintracht, alla stampa tedesca in risposta alla domanda sul futuro di Hinteregger, Trapp e Rode: "La nostra intenzione è far rimanere tutti e tre con noi, questo è molto chiaro. Non sarà facile, i giocatori vogliono tutti rimanere a Francoforte, ma trattare con i club di appartenenza è complicato. Per Martin Hinteregger per esempio è decisivo il parere dell'Augusta. Noi ci stiamo impegnando per tutti e tre, poi forse avremo successo in tutte le trattive, forse solo in due o in una. Queste sono cose che fanno parte del calciomercato". Per Hinteregger l'Augusta chiede 15 milioni, cifra alla quale non vorrebbe arrivare l'Eintracht.

