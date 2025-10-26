Calciomercato Lazio | Due nomi per ripartire: Sarri spinge per Ilic e Insigne

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri non ha tirato solo le frecce alla società, ma direttamente l'intero arco. Il blocco estivo del mercato ha impantanato i piani del tecnico biancoceleste, costringendolo a rallentare i suoi piani di rifondazione. Il Comandante chiede aiuto alla società, ora sta a lei accontentarlo a gennaio.

Sarri non chiede la luna, ma calciatori funzionali al suo gioco. E i due nomi in cima alla lista sono due vecchie conoscenze. Come riporta Il Messaggero, il tecnico toscano avrebbe indicato come priorità due rinforzi, uno in attacco e uno a centrocampo, e avrebbe individuato Lorenzo Insigne e Ivan Ilic come obiettivi principali.

L'esterno classe '91 torna in Italia dopo l'esperienza in Canada. Un ritorno con Sarri, nella comfort zone che tanto gli ha giovato, potrebbe tirar fuori il suo meglio. La mezzala serba è invece finito ai margini del progetto granata. Baroni non lo vede e già in passato era stato accostato alla Lazio, durante il primo corso di Sarri. E chissà che a gennaio non sia la volta buona.

Pubblicato il 25/10 alle 12.00