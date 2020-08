Calciomercato Lazio, il Wolverhampton fa sul serio per Paulinho: le novità

Negli ultimi giorni il nome di Paulinho sembrava essere finito sulla lista di Igli Tare per l'attacco. Per il classe '92 del Braga, al contrario, pare essere vicino l'approdo in Premier League. Come riporta gianlucadimarzio.com, il giocatore sarà acquistato, con tutta probabilità, dal Wolverhampton. Operazione da circa 25 milioni di euro, condotta dal super-procuratore Jorge Mendes. Una cifra nettamente superiore rispetto a quella offerta dai biancocelesti, che era arrivata a 15 milioni ricevendo il 'no' del Braga.

