Calciomercato Lazio: "Lovren non sopporta Klopp, vuole andare via!"

CALCIOMERCATO LAZIO, LOVREN - Si è capito: la Lazio vuole un difensore da Champions League, magari Dejan Lovren. Il croato è ormai in rotta con il Liverpool e vuole cambiare aria, su di lui, oltre ai biancocelesti, ci sono anche club importanti di Premier League come Arsenal e Tottenham. Ha l'esperienza e lo spessore internazionale che cerca Tare, sarebbe un colpo mirato per rinforzare la difesa. L'ostacolo non è certo rappresentato da Klopp che non si opporrebbe alla cessione del centrale. In Spagna, Don Balón scrive: "Lite nel Liverpool: Lovren non sopporta Klopp e vuole andare via!". Più chiaro di così non si può, semmai ci fossero stati dubbi sul rapporto tra i Reds e il croato arrivano nuove conferme di una frattura che pare insanabile. Il contratto di Lovren è in scadenza nel 2021, per la Lazio è più di un'idea.

Pubblicato il 21/03

