Calciomercato Lazio, Palombi in prestito alla Cremonese: i dettagli

Operazione in uscita per la Lazio. Dopo essere tornato dal prestito a Lecce, Simone Palombi è pronto per una nuova avventura: stando al portale Gianlucadimarzio.com, infatti, l'ex attaccante della Primavera giocherà la prossima stagione con la maglia della Cremonese. Il classe '96 ha già firmato il contratto che lo legherà ai grigiorossi. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Lazio. Decisiva la volontà del ds Nereo Bonato di portarlo a Cremona, mettendosi sulle sue tracce sin dalla fine del passato campionato.

