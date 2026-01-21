Calciomercato Lazio | Romagnoli, Romano: "Ecco l'offerta dal Qatar"
21.01.2026 11:35 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Romagnoli si avvicina al Qatar. L'Al-Sadd è ormai da diversi giorni sulle tracce del difensore della Lazio e, come vi abbiamo raccontato, il giocatore ha aperto alla possibilità di partire già a gennaio.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'offerta ufficiale del club qatariota è da 7.5 milioni di euro, che lieviterebbero a circa 9/10 milioni grazie a dei bonus. Romagnoli sta continuando a parlare con Roberto Mancini, tecnico dell'Al-Sadd, che spera di poterlo avere al suo servizio il prima possibile.
