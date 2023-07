Calciomercato Lazio | Sarri scontento? Pedullà attacca Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un tweet che fende il caldo di luglio e scuote i tifosi della Lazio. Arriva da Alfredo Pedullà, che tramite il suo profilo, cinguetta nemmeno troppo cripticamente: "Lotito sta tirando la corda in modo molto pericoloso". L'allusione è ovviamente a Maurizio Sarri, a un mercato che fin qui non lo soddisfa. Il tecnico voleva giocatori pronti, aveva fatto i nomi di Milik, Berardi e Zielinski e probabilmente li vedrà sfumare tutti. Milik è tornato alla Juve, Zielinski è vicino al rinnovo col Napoli, mentre Berardi è considerato troppo costoso da Lotito, impossibile accontentare il Sassuolo e il giocatore che chiedono rispettivamentre 30 milioni e un ingaggio da quattro milioni a stagione. Sarri però per una stagione che prevede anche la Champions voleva giocatori pronti, non scommesse come potrebbero essere Castellanos e Zakharyan.