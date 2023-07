Calciomercato Lazio | Sarri, quanti dubbi: tutte le trattative in corso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giorni frenetici, seppur di acquisti - a parte Castellanos - ancora non si veda traccia. La Lazio lavora sul mercato alla ricerca di acquisti che possano essere funzionali al progetto tecnico di Sarri, ma ci sono dei nodi che vanno sciolti. L’allenatore, a fine campionato, aveva fatto dei nomi specifici e ormai noti: Zielinski, Milik, Berardi. Giocatori pronti che potessero garantire un rendimento immediato, più che alternative. Anzi nel caso della mezzala del Napoli, si parla di quello che dovrebbe essere il titolare pronto a sostituire Milinkovic-Savic. Milik è svanito subito, al suo posto ecco Castellanos, profilo valutato e avallato da Sarri. Berardi è pista complicatissima, il Sassuolo chiede 30 milioni e il giocatore un ingaggio da 4 milioni annui. Situazione simile a quella di Zielinski. De Laurentiis per non si smuove dalla richiesta di 30 milioni di euro e il polacco percepisce un ingaggio da 4,8 milioni a stagione. Il Napoli ha offerto un rinnovo al ribasso, sono previsti aggiornamenti a breve. Se l'ex Empoli non dovesse prolungare coi partenopei, la Lazio farà un altro tentativo, conscia delle difficoltà nell’accontentare ADL e anche nel trovare una quadra definitiva con il giocatore sullo stipendio. Zielinski ha dato disponibilità a Sarri, si sono sentiti spesso, ma non vuole compiere grandi rinunce economiche. Un’alternativa al polacco a oggi non c’è. O meglio, nella testa di Sarri c’è solo Piotr.

DUBBI - Nelle ultime ore è stato accostato alla Lazio Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca. Costa 15 milioni, è in scadenza nel 2024. Piace molto in società, ma ad avere dubbi è il tecnico. Zakharyan è giovanissimo (2003), non si è mai misurato con un calcio diverso da quello russo, avrebbe bisogno di un lungo periodo di adattamento al nuovo ambiente e all’abito tattico che disegna Sarri. I dubbi del Comandante sono anche sul profilo di Callum Hudson-Odoi. Vero che Sarri conosce l’inglese, l’ha allenato al Chelsea e lo stima a livello tecnico, ma nel frattempo CHO ha avuto problemi fisici seri e nell’ultima stagione ha giocato pochissimo. Elementi che hanno spinto l’allenatore a una fase di riflessione che coinvolgesse anche il club. C’è anche la questione extracomunitari da considerare. La Lazio, dopo aver tesserato Castellanos (non ha passaporto spagnolo come s’era vociferato), ha un solo slot a disposizione. Questo significa che potrebbe acquistare solo uno tra Zakharyan, Hudson-Odoi o Kamada. Altro nome circolato nelle ultime ore.

RICCI - Capitolo Samuele Ricci. La Lazio è forte sul centrocampista del Torino, domani in Lega è previsto un incontro tra Lotito e Cairo, si proverà a stringere e a trovare l’intesa definitiva. Le parti non sono distanti, c’è possibilità di arrivare a un accordo in tempi brevi. Sul terzino sinistro, invece, per ora nessuna novità all’orizzonte. Sarri aspetta rinforzi, vorrebbe i giocatori che lui ha indicato, soprattutto Zielinski. Lotito preferirebbe orientarsi su altri profili, magari più giovani e meno cari.

