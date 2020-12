Champions, Vieri: "Il Bayern concede qualcosa in difesa, la Lazio non rimarrà a secco"

Anche Christian Vieri, che può vantare in carriera una stagione tra le fila della Lazio, ha commentato il sorteggio di Champions League della squadra di Inzaghi, che ha "pescato" il Bayern Monaco. L'ex attaccante, nel corso della Bobo TV, ha lasciato uno spiraglio di speranza ai biancocelesti: "Potranno beccarli in difesa, loro vanno tante volte in rete ma concedono anche qualcosa in difesa. E poi Luis Alberto, Correa e Immobile sono bravi davanti. Qualche gol lo faranno tra l'andata e il ritorno. Non m'immagino un risultato secco, tipo 5 o 6 a 0".

