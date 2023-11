Coppa Italia e Supercoppa a Mediaset, Rai Sport: "Siamo preoccupati"

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Il comitato di redazione di Rai Sport ha espresso profonde preoccupazioni in seguito all'assegnazione dei diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana a Mediaset per i prossimi tre anni. In una nota pubblicata, sono state evidenziate le inquietudini riguardo al futuro del calcio sulla Rai. Si sottolinea che "Anche la Coppa Italia di calcio resta fuori dalla Rai. È una vera e propria manovra a tenaglia quella in atto sull’azienda di servizio pubblico" afferma il comitato di redazione. "Da una parte la si impoverisce tagliando il canone (le compensazioni provenienti dalla fiscalità generale non cambiano la sostanza della questione), dall’altra la si inaridisce editorialmente, privandola di contenuti. Lo sport rischia di sparire dai canali Rai."

La situazione attuale vede il calcio, a eccezione della Nazionale e della Serie C, praticamente scomparire dai canali Rai. "Dopo aver perso i diritti per la Serie A e la Champions League, la Coppa Italia è nuovamente esclusa dai palinsesti di Viale Mazzini per il triennio 2024-2027" afferma con preoccupazione il comitato, "diventando di nuovo di esclusiva competenza di Mediaset insieme ai diritti della Supercoppa." Mediaset ha ottenuto il pacchetto offrendo praticamente il triplo (56 milioni contro 20). Questa sconfitta annunciata ha suscitato preoccupazione in tutta la redazione di Rai Sport.

Il comitato di redazione ha lanciato un appello d'allarme rivolto al governo, al Parlamento e alle istituzioni, sottolineando che sono proprio loro a detenere il futuro della Rai come servizio pubblico. "Chiediamo un intervento immediato per salvaguardare il calcio italiano sulla Rai e assicurare che rimanga accessibile a tutti" hanno dichiarato. "Il calcio è parte integrante della cultura e dell'identità italiana, e non possiamo permettere che scompaia dai canali pubblici."