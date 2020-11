Covid, il presidente della Pfizer annuncia: "Il nostro vaccino efficace al 90%"

Potrebbero arrivare buone notizie per quanto riguarda un possibile vaccino volto a neutralizzare il Covid. A renderlo noto Albert Bourla, presidente della Pfizer che insieme a BioNTech sta sviluppando un vaccino che sembra essere efficace per il 90% delle infezioni: "I risultati dimostrano che il nostro vaccino a base di mRna può aiutare a prevenire il Covid-19 nella maggior parte delle persone che lo ricevono. Ciò significa che potenzialmente siamo ad un passo dal fornire alle persone in tutto il mondo una svolta tanto necessaria per contribuire a porre fine a questa pandemia globale", ha affermato Bourla.

