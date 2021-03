Daniele Nardi, due anni dalla scomparsa. La moglie: "Vogliamo recuperare il corpo"

Era il febbraio del 2019 e il mondo dello sport piangeva la scomparsa di Daniele Nardi. Lo scalatore italiano perdeva la vita a circa 5900 metri sul Nanga Parbat, nel nord del Pakistan. La moglie dell'alpinista Daniela, a due anni dalla sua scomparsa, è stata intervistata da Stefano Orsini per il TgR, in onda questa sera su Rai3: "Due anni, ma sembra ieri. Daniele era mio marito ma soprattutto il mio compagno di vita. Teneva in una maniera esagerata al nodo che legava lui alle altre persone, sia nel privato che nella vita professione. Sono stati raccolti molti fondi, devoluti a due progetti principali. Si tratta di un laboratorio dedicato a Daniele e a una scuola di alpinismo in Pakistan. Sì, Daniele stava scendendo di notte, e se lo stava facendo vuol dire che era vitale. farlo. Stiamo valutando un recupero del corpo per potergli dare una degna sepoltura, ma sempre ai piedi del Nanga Parbat. Cosa dico a mio figlio? Di non mollare. Ogni volta che lo sveglio gli dico di andare a scoprire il mondo".

