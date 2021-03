Lazio, Luiz Felipe pronto a tornare a Roma: "Tra poco di nuovo in azione" - FOTO

Dopo aver svolto la prima parte del recupero post-operatorio in quel di Monaco di Baviera, Luiz Felipe è pronto a tornare nella Capitale. A Roma partirà la seconda tappa del lavoro, che lo porterà a tornare a disposizione di Inzaghi tra circa un mese. Il difensore ha pubblicato su Instagram un ringraziamento per tutti coloro che, nel soggiorno tedesco, gli sono stati vicini e l'hanno aiutato con la riabilitazione: "Ringrazio la dedizione e la professionalità di chi mi ha aiutato a recuperare a Monaco. Vi auguro il meglio. Tra poco di nuovo in azione".

