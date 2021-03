Lazio, Escalante presto papà! La moglie: "Non vediamo l'ora di conoscerti" - FOTO

Nel giorno in cui si festeggiano i papà di tutto il mondo, Gonzalo Escalante e la moglie hanno comunicato pubblicamente di diventare presto genitori. Delfina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un'immagine in cui il centrocampista della Lazio bacia il pancino dell'argentina, per poi aggiungere: "Inizia il conto alla rovescia. Non vediamo l'ora di conoscerti. Ti amiamo già così tanto". La famiglia si allarga, auguri alla coppia!

