Danimarca, nuova era per l'U21: Provstgaard non sarà più il capitano

Nuovo capitolo in Nazionale per Oliver Provstgaard. Pur non essendo stato convocato dalla selezione maggiore, il centrale della Lazio viene monitorato dal ct Rieder, il quale nei giorni scorsi si era pronunciato proprio sul ruolo ce avrà nel suo gruppo l'ex Velje. Un nuovo capitolo per Provstgaard, ma anche per l'U21 danese. Il suo ciclo con la nazionale minore è ormai terminato e il suo futuro sarà nella prima squadra della Danimarca, così l'U21 ha scelto un nuovo capitano: sarà Oscar Hojlund, centrocampista talentuoso passato l'estate scorsa dal Copenhagen all'Eintracht Francoforte. Hojlund ha parlato così ai microfoni ufficiali della Danimarca U21: "Penso che migliorerò come calciatore con questa responsabilità, quindi non vedo l'ora di assumermi questo incarico, e non vedo l'ora di giocare molte partite per questa squadra di calcio incredibilmente talentuosa, quindi non vedo l'ora".

