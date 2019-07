DIRETTA - Calciomercato Lazio, sulle tracce di un difensore: ecco i nomi

Quella finalizzata finora è solo la prima fase di un progetto di mercato che la Lazio sembra voler continuare a pianificare. Igli Tare ha in mente altri nomi che potrebbero fare al caso della squadra di Inzaghi. Per la difesa, ad esempio, sono almeno tre i profili al vaglio. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il ds biancoceleste sarebbe impegnato nel monitoraggio di Soumaro del Lille e Hinteregger dell'Augusta. Interessa anche N'Soki, il terzino sinistro che il Paris Saint Germain valuta circa 10 milioni. Tra le idee c'è anche l'ex Palermo Rajkovic, che potrebbe fare un po' di gavetta in quel di Salerno. In ogni caso, la situazione in difesa potrà essere ben definita quando il caso Radu troverà la via della soluzione.

IL DOPO MILINKOVIC - Nei suoi appunti Tare ha anche le informazioni relative al turco Yazici, che sembrerebbe il primo profilo a essere preso in considerazione in vista dell'eventuale addio di Sergej Milinkovic.

DIREZIONE SALERNO - Da nuovo tecnico della Salernitana, Gian Piero Ventura avanza delle richieste per migliorare la sua rosa. E il presidente Lotito ha già pensato a dei nomi che potrebbero fare al caso dell'ex ct della Nazionale: Cristiano Lombardi, Tiago Casasola e Djavan Anderson. I tre sono pronti ad approdare in quel di Salerno.

LA PRIMAVERA - E poi c'è Miskovic, il baby trequartista di origini croate e tedesco di nascita. Sarebbe un ottimo innesto per la Primavera. E' uno dei pupilli dell'Under 20 della Croazia, probabilmente anche per la sua versatilità: può ricoprire il ruolo di punta centrale e di esterno. Tare gli ha messo gli occhi addosso e sembra avere tutta l'intenzione di superare il Genoa, altro club che ha mostrato un interesse per il giocatore dell'Osijek.

LAZIO, IMMOBILE TORNA A FORMELLO IN ANTICIPO

LAZIO, L'ESCLUSIVA CON L'EX BIANCOCELESTE FILIPPINI

TORNA ALLA HOME PAGE