Fonseca, s'interrompe la trattativa con il Tottenham: gli 'Spurs' virano su Gattuso

Sembra essersi interrotta bruscamente la trattativa tra Fonseca e Tottenham. L'operazione tra l'ex allenatore della Roma e gli Spurs, riporta Gianluca Di Marzio, si sarebbe arenata per motivi fiscali. Ora il club inglese ha ripreso a guardarsi attorno alla ricerca del suo prossimo tecnico. E sembra che la dirigenza abbia individuato in Gennaro Gattuso il profilo ideale per la panchina. L'allenatore ex Napoli, infatti, ha rescisso in mattinata il contratto che lo legava alla Fiorentina dopo appena 23 giorni dalla firma. "Ringhio" potrebbe tornare subito a sedere su una nuova panchina, questa volta in Inghilterra.

