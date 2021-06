Calciomercato, l'Atalanta mette gli occhi su Boga: Ilicic sempre in uscita

Il calciomercato è da sempre basato sugli intrecci delle trattative. Persino nel famoso film "L'Allenatore nel Pallone" viene sottolineato questo aspetto delle contrattazioni. Le protagoniste della fitta rete di scambi sono l'Atalanta e la Lazio: gli orobici cercano di sfoltire e diversificare il loro parco attaccanti, mentre i biancocelesti hanno bisogno di esterni capaci di giocare nel 4-3-3. L'oggetto del desiderio dei capitolini è Josip Ilicic, in uscita proprio dai bergamaschi e capace di adattarsi a entrambi i moduli favoriti di Sarri. Il suo passaggio da Bergamo a Roma permetterebbe ai nerazzurri di intavolare una trattativa con il Sassuolo per Boga, come riporta Gazzetta.it.

ALTRI OBIETTIVI - Atalanta e Lazio potrebbero essere complici, ma anche nemiche: entrambe le società stanno pensando di aggiungere in rosa Stevan Jovetic, svincolato dal Monaco. Tutto dipenderà dalle strategie di mercato dei club. I nomi sulla lista di Tare sono tanti, si vuole procedere con cautela per analizzare ogni singolo particolare.