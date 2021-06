Luiz Felipe, il Real Betis lo tenta ma la Lazio lavora per blindarlo: la situazione

Movimenti attorno a Luiz Felipe, in scadenza con la Lazio nel 2022. I biancocelesti vogliono costruire con lui la difesa del futuro, ma nelle ultime ore si sarebbero intensificate le voci di un'accelerazione del Betis Siviglia nei suoi confronti. Gli andalusi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, stanno cercando da tempo di ottenere il gradimento del difensore per poi aprire una trattativa col club per il suo acquisto. L'interesse degli spagnoli è concreto, ma Lotito e Tare non vogliono sentir parlare di cessione. Anche perché Maurizio Sarri vede in lui il compagno ideale di Francesco Acerbi. Il ds starebbe cercando di definire in questi giorni il rinnovo del contratto, garantendogli un futuro a Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, si dovrebbe arrivare a un prolungamento fino al 2026 con un importante aumento d'ingaggio.

