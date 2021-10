Italia, Biasin: "Fascia da capitano a Donnarumma? Acerbi l'avrebbe meritata di più"

L'Italia di Roberto Mancini ha battuto il Belgio imponendosi per 2-1, con le reti di Barella e Berardi, e ha conquistato il terzo posto in Nations League. Nel match di ieri il ct azzurro ha deciso di affidare la fascia di capitano a Gigio Donnarumma viste le assenza di Bonucci e Chiellini. Il giornalista Fabrizio Biasin però su Twitter ha detto la sua in merito non condividendo la scelta fatta: "Donnarumma è certamente un bravo ragazzo, ma è il simbolo di un calcio, quello degli avidissimi agenti e del grano sopra tutto, che ha francamente rotto i maroni a tutti. Ecco, tra gli 11 in campo oggi, Acerbi, si sarebbe meritato quella fascia un po’ di più".

