Italia, l'orgoglio di Zaccagni: "Mentalità, spirito e concretezza" - FOTO
06.09.2025 11:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Buona la prima per l'Italia di Gennaro Gattuso che all'esordio sulla panchina degli azzurri ha conquistato una bella e importante vittoria contro l'Estonia imponendosi per 5-0 con le reti di Kean, la doppietta di Retegui e le firme di Raspadori e Bastoni.
In campo anche il capitano della Lazio Mattia Zaccagni, autore di un'ottima prova, che sui social ha così commentato la vittoria: "Mentalità, spirito e concretezza. La strada è ancora lunga, ma è quella giusta".