Juventus, De Sciglio: "Per lo Scudetto c'è anche la Lazio"

Bella e convincente in campionato, da dimenticare in Europa: nei primi mesi di stagione si è vista una Lazio a doppia faccia. Ma ora, dopo la sconfitta sul campo del Rennes, la squadra - reduce da sette vittorie di fila - potrà concentrarsi esclusivamente sulla Serie A con l’obiettivo di centrare la tanto agognata qualificazione in Champions League. Eppure in molti vedono i biancocelesti, vista la situazione favorevole di classifica, poter lottare anche per obiettivi più grandi. Tra questi anche il difensore della Juventus Mattia De Sciglio che, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso: “Inter e Lazio sono entrambe avversarie per lo Scudetto”.

