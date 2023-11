La moglie di Inzaghi racconta: "Mio figlio tifava Lazio, ma poi..."

Ha accompagnato suo marito per tutta la parentesi laziale, ponendosi al suo fianco e supportandolo in ogni momento. Oggi sta facendo lo stesso a Milano, dove Simone Inzaghi si è trasferito nel 2021 per allenare l'Inter. Intervenuta ai microfoni di Chi, Gaia Lucariello ha parlato della sua vita, raccontando in un passaggio dell'intervista anche della fede di suoi figlio Lorenzo: " Lorenzo, che è attaccante, ha la leggerezza di chi sogna un futuro nel mondo del pallone. Tifa Inter, però quando suo padre allenava la Lazio tifava Lazio. Devo capire se è fedele o...paraculo".