Lazio, Anellucci: “Rosa non adatta all’Europa. Correa? Lo conosco bene…”

Intervenuto ai microfoni di Non è la Radio, l’agente Fifa Claudio Anellucci si è espresso sulla Lazio e sulla sua più che probabile uscita dall’Europa League: “La Lazio non poteva giocarsi l’Europa League. Non ha la rosa adatta. Se dovesse uscire come tutti si aspettano potrà puntare al campionato e prendersi questa Champions League. A me sta piacendo molto, anche se bisogna rimpiangere alcuni punti persi, come Bologna e Roma che potevano permetterti di stare ancora più in alto. Inzaghi sta gestendo bene il turnover, gli impegni sono tanti".

CORREA - “Correa e uno dei più grandi talenti degli ultimi anni. Lo conosco bene, è un ragazzo con qualità impressionanti e margini di crescita enormi. Sapevo che Inzaghi l’avrebbe messo ancora più vicino alla porta. È impressionante, se continua così non avrà difficoltà a raggiungere la doppia cifra già nel girone d’andata. Con un immobile in questa condizione, la coppia davanti è paurosa”.

