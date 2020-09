Lazio-Atalanta, Calcagno: "Non è ingiustificato voler riposare una settimana in più"

Il calendario per la prossima stagione di Serie A è stato sorteggiato ed è pronto. Resterà da capire come si evolverà la questione della riapertura degli stadi. Umberto Calcagno, vice presidente dell’AIC, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto sul calendario, sullo slittamento di alcune partite e la possibilità di rivedere i tifosi all’interno degli impianti sportivi.

CALENDARIO - “Sapevamo che lo slittamento della stagione passata avrebbe creato un ingolfamento dei calendari, ma nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo la passata stagione. Ad oggi la situazione è conosciuta, quindi le società di alto livello terranno conto del fatto che potrebbe esserci bisogno di rose larghe per gestire psicologicamente e fisicamente la stagione che verrà”.

SLITTAMENTO BENEVENTO-INTER E LAZIO-ATALANTA - “Non è ingiustificato voler riposare una settimana ancora. Sono calciatori di alto livello che devono riprendersi e fare un intero campionato”.

RIAPERTURA STADI - “I calciatori sono i primi a voler avere i propri tifosi allo stadio, ma non è qualcosa di nostra competenza. Anche il CONI auspica per la riapertura, ma siamo tutti nelle mani del CTS. Stiamo spingendo affinché ci possa essere un’apertura in questo senso, nelle misure in cui è possibile farlo. Tornare alla normalità sarebbe molto bello ed un bel segnale per l’intero Paese”.

