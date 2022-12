Lazio, Boksic: “La seguo, mi sembra il minimo”. Poi su Milinkovic…

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della sua intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, Alen Boksic ha espresso il suo pensiero anche sulla Lazio di Sarri. Queste le parole: “La seguo ancora, mi sembra il minimo per un club al quale sono affezionato. Questa seconda stagione con Sarri sta andando bene, peccato per l’Europa League. Il quarto posto però è tanta roba”. L’ex attaccante apprezza particolarmente quanto fatto dai biancocelesti finora e soprattutto le doti di Milinkovic. A proposito del centrocampista ha affermato: “È un fuoriclasse. Non ha bisogno di consigli. So della situazione per il contratto in scadenza, ma non me la sono sentita di influenzarlo quando ci siamo visti. È tra i migliori centrocampisti in circolazione, non mi stupisco dell’interesse di squadre importanti. In questi casi è meglio pensare solamente al campo. Per il futuro si vedrà”.

