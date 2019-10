Lazio, D'Amico e d'amore: "Preferii la B piuttosto che un'altra squadra..."

Non ha mai avuto dubbi, Vincenzo D'Amico: il suo amore per la Lazio è sempre andato oltre lo status di calciatore professionista. Pur avendo avuto la possibilità di giocare altrove, ha preferito restare in biancoceleste anche in Serie B. In realtà ebbe la possibilità di giocare per una stagione nel Torino, ma per lui la Lazio è sempre stata la Lazio, guai a pensare il contrario. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, lo stesso D'Amico ha raccontato come stavano effettivamente le cose: "Io tornai alla Lazio dopo un anno bellissimo al Torino. Ho avuto la fortuna di giocare in una squadra con grande anima, ma per amore decisi di tornare in biancoceleste. Ho preferito giocare in Serie B con la Lazio, prendendo meno soldi, invece che rimanere in A in un'altra squadra. Cosa dico a Mertens? Se fossi in lui farei la stessa cosa. Sono anni che guadagna tanto. Guadagnerebbe comunque tanto a Napoli, si toglierebbe una soddisfazione rimanendo. Ormai è un tutt'uno con l'ambiente, i tifosi. In Cina sarebbe dimenticato subito".

CELTIC - LAZIO - "Peccato perché per la Lazio era una partita da vincere, ha giocato bene. Finché ha giocato con l'aiuto della buona sorte stava vincendo. È finita così perché c'è stato un errore generale. E non è colpa di Inzaghi".

LAZIO E ROMA IN CAMPIONATO - "Rischia di più la Lazio con la Fiorentina. Ma i biancocelesti in trasferta sanno giocare, se ci sono giocatori in forma. La Roma parte leggermente favorita sul Milan. Se la Lazio gioca da Lazio, vince anche a Firenze".

