Lazio, Falbo si presenta alla Viterbese: "Non vedo l'ora di iniziare" - FT

Era nell'aria da giorni, ieri è arrivata l'ufficialità. Luca Falbo, giovane talento della Lazio, passa in prestito alla Viterbese. Il centrocampista, che ha svolto con Simone Inzaghi e il suo staff la preparazione ad Auronzo di Cadore, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le immagini che lo ritraggono nel momento della firma del contratto, e ha aggiunto: "Finalmente è ufficiale. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura". Poi, rivolgendosi a Tounkara, la cui immagine campeggia sullo sfondo del primo scatto, ha ironizzato: "Devi sempre rovinare tutto". Il club gialloblù sta diventando una vera "colonia laziale": il trasferimento di Falbo arriva dopo quello dell'altro ex Primavera Alessandro Rossi.

