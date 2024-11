Lazio, Guendouzi sicuro: "La Serie A è dietro solo alla Premier League"

Nella sua intervista ai microfoni de L'Equipe, il centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi ha parlato del campionato italiano e della sua vita in Italia, soprattutto a Roma, da quando si è trasferito dal Marsiglia. Di seguito le sue parole.

“Come si suol dire, tutte le strade portano a Roma. E' vero che di Mattéo ce ne sono parecchi qui, anche all'interno del club. Non mi aspettavo di firmare in Italia quando ero giovane, ma devo dire che qui mi sto divertendo molto. Sia dal punto di vista sportivo che personale. La Serie A è totalmente diversa, sono rimasto molto sorpreso. Il livello è molto alto, basta guardare le prime 8 per capire la qualità di questo campionato. Tutte le partite sono complicate. È vero che si punta tanto sulla tattica, bisogna trovare gli spazi, le squadre lavorano molto sui video. È qui che mi sono evoluto di più, noi alla Lazio facciamo delle sessioni di video tre volte a settimana, per esempio. Per me, è il secondo miglior campionato del mondo dopo l'Inghilterra".

"Io mi trovo in una bellissima città e in un bellissimo paese. La gente è molto calorosa, sono stato accolto molto bene. Cosa ho scoperto in Italia? Il cibo (ride, ndr). Non è un mito, assomiglia un po' anche al sud della Francia. Al di là del clima, il calore della gente è in qualche modo simile. Roma è una delle città più belle del mondo, ma ho potuto visitare anche Venezia, Milano, il Lago di Como. Ci sono posti meravigliosi qui".