Lazio, doppia missione per Zaccagni: all'Olimpico c'è un tabù da sfatare

RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna all’Olimpico, pronta a fare il suo debutto in casa contro il Verona. L’appuntamento col calcio d’inizio è alle 20:45 di domenica. Subito un’occasione importante per i biancocelesti, chiamati a riscattarsi dopo il passo falso commesso a Como. Sarri, così come i tifosi, spera di vedere una reazione da parte dei suoi e in particolare da Zaccagni. Gara speciale per il capitano e non solo perché affronterà la squadra che l’ha lanciato, ha un tabù da sfatare.

L’Arciere, riporta Il Messaggero, non segna in casa da novembre 2024: da allora solo tre conclusioni in porta nelle ultime tredici partite. In generale, da metà febbraio appena un’altra rete e zero assist. Il suo peggior rendimento in Serie A dopo febbraio-maggio 2021. Gli scaligeri sono tra le sue vittime preferite, negli ultimi quattro precedenti ha sfornato tre passaggi vincenti e altrettanti gol. È, in assoluto, la squadra a cui ha segnato di più in carriera. Per Zaccagni dunque, la missione sarà doppia: andare in rete per aiutare la squadra e per sfatare il tabù.

