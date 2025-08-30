Cremonese, Floriani: che impatto contro il Sassuolo! E Dazn... - VIDEO
Un esordio praticamente perfetto quello di Romano Floriani Mussolini in Serie A. Il calciatore della Cremonese, in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio, alla sua discesa in campo ha letteralmente cambiato il match contro il Sassuolo.
Appena un minuto dopo il suo ingresso fornisce l’assist a Okereke che mette in rete salvo poi vedersi annullare il gol dall’arbitro Guida. Poco dopo è proprio lui a procurarsi il rigore decisivo, segnato da De Luca, che regala il successo alla Cremonese che ora è a punteggio pieno in classifica.
Insomma un impatto devastante celebrato con un video anche da Dazn.
