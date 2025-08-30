Cremonese, Floriani Mussolini: "Che emozione l'esordio. Il mio contributo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio strepitoso in Serie A per Romano Floriani Mussolini. Decisivo il suo apporto a gara in corso in Cremonese - Sassuolo, dov'è riuscito a procurarsi il rigore decisivo per la vittioria nel finale. Ai microfoni di Dazn, nel post partita, il terzino in prestito dalla Lazio ha parlato proprio delle sue sensazioni e del successo in casa. Ecco le sue parole: "Sono felicissimo per l'esordio in serie A, è un sogno che si avvera. Aver dato il mio contributo mi rende ancora più contento. Abbiamo un allenatore che ci tiene tutti sul pezzo e che ci chiede di viaggiare ad alta intensità, credo che questa cosa si veda in campo. Mi era dispiaciuto che l'arbitro avesse annullato il gol di Okereke, ma ha visto un mio fallo e ha fischiato. Siamo stati bravi a credere fino alla fine nella vittoria, fino all'episodio del calcio di rigore. Fa un certo effetto guardare la classifica, ringrazio tutti coloro che mi stanno facendo i complimenti. E' stata sicuramente una giornata molto emozionante".

