Verona, la lista dei convocati per la sfida con la Lazio: sette gli assenti

Il Verona è atteso all'Olimpico, sfiderà la Lazio nella seconda giornata di campionato. L'appuntamento sul campo è fissato per domenica 31 agosto, calcio d'inizio alle 20:45 e per l'occasione il tecnico Zanetti ha diramato la lista dei convocati. Sono partiti per la Capitale i nuovi arrivati Bella-Kotchap e Al-Musrati, non c'è Gift Orban che per motivi burocratici è dovuto tornare all'estero.

Nell'elenco non figurano neanche i nomi di Kurti, Livramento, Lambourde e Mitrovic, al centro dei rumors di mercato negli ultimi giorni. Assenti anche Valentini, Suslov e Yellu Santiago per infortunio. Di seguito la lista completa:

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo

Difensori: Oyegoke, Frese, Nuñez, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou, Bella-Kotchap.

Centrocampisti: Serdar, Kastanos, Harroui, Bernede, Niasse, Al-Musrati

Attaccanti: Sarr, Giovane, Mosquera, Ajayi, Vermesan.

