Lazio, Bordon e un esordio da dimenticare: espulso alla prima con il Sudtirol

Non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura tra i professionisti Felipe Bordon. Il centrale del Sudtirol, in prestito dalla Lazio, è stato espulso nel finale di partita di Coppa Italia contro il Como dello scorso 16 agosto. Una doppia ammonizione che ha lasciato in dieci i suoi compagni dall'88' fino al triplice fischio. Non è chiaro se per scelta tecnica o 'punitiva' Bordon non è partita tra gli undici di mister Castori all'esordio in campionato del 24 agosto in casa del Catanzaro. Il difensore è subentrato solo all'89' per difendere il risultato di 1-1. Il prossimo appuntamento sarà domenica, alle 19.00, contro la Sampdoria.

