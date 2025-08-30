Lazio, Sarri su Dele-Bashiru: "Ha qualità enormi. Ecco cosa deve fare..."
30.08.2025 16:00 di Simone Locusta
Alla vigilia dell'esordio all'Olimpico contro il Verona, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Il tecnico biancoceleste si è soffermato su Fisayo Dele-Bashiru, mezzala dalle doti fisiche importanti con dei margini di crescita importanti, ma che deve comunque limare alcune cose per diventare un giocatore adatto alle richieste di Sarri. Ecco di seguito le parole del mister sul nigeriano:
"Non siamo alle prime pagine, siamo alla prefazione. Ha delle qualità enormi. Può esprimere accelerazioni da 35-36 km/h, in pochi possono riuscirci. Deve raffinarsi tecnicamente, ma ha qualità forti sotto certi punti di vista".