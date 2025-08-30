Lazio, Sarri e il ritorno all'Olimpico: "Vogliamo dare una gioia ai tifosi"
Dopo il brutto ko all'esordio contro il Como la Lazio si prepara al tornare all'Olimpico in vista della gara contro il Verona in programma domenica 31 agosto alle 20.45. Un ritorno anche per mister Sarri che ha espresso le sue sensazioni in merito in conferenza stampa.
"Mi fa piacere tornare all’Olimpico, quello che dobbiamo sentire forte è il voler dare una gioia ai tifosi. Quello va oltre alla mia voglia di tornare all'Olimpico".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.