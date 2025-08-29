Lazio, indizio per la Coppa d'Africa: la scelta del Marocco su Belahyane

Arrivano notizie importanti in vista della prossima Coppa d'Africa. La Lazio tra dicembre e gennaio con ogni probabilità perderà Dele-Bashiru e Dia, rispettivamente con Nigeria e Senegal (già chiamati per le gare di settembre). Diverso invece il discorso per Reda Belahyane con il Marocco: per i prossimi impegni contro Niger e Zambia, infatti, il centrocampista biancoceleste non è stato convocato. L'ultima chiamata risale a novembre 2024, con la prima e unica presenza collezionata solamente un mese prima. Il ct Regragui, quindi, attualmente non lo tiene in considerazione per il presente e il futuro della Nazionale.

Pubblicato 28.08