UFFICIALE | Fiorentina, Kean rinnova fino al 2029: le cifre
Moise Kean e la Fiorentina ancora insieme fino al 2029. L’attaccante della viola ha infatti rinnovato il suo contratto con il club dopo che, in estate, l’attaccante ha rifiutato la tentazione dei milioni arabi scegliendo di rimanere a Firenze.
“La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Moise Kean al Club viola, fino al 30 giugno 2029”, questa la nota ufficiale del club. Per Kean è pronto un adeguamento economico a 4.5 milioni a stagione bonus esclusi. Ritoccata anche la clausola rescissoria da 52 milioni, scaduta lo scorso luglio, che adesso è stata fissata a 62.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.