Lazio, Sarri elogia Pedro: le parole in conferenza stampa
Tra i vari temi toccati in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche di Pedro, della possibilità che giochi da titolare o che possa subentrare a gara in corso.
"Pedro c’è sempre la possibilità che possa partire dall'inizio, tenendo sempre presente che dalla panchina è un’arma. Vediamo. A volte un’arma in panchina fa sempre estremamente comodo. Quando subentra può inventare qualsiasi cosa, non so se altre squadre hanno calciatori così", queste le parole del tecnico":
