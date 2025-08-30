Lazio, i tifosi hanno scelto: ecco il brano d'ingresso per l'esordio all'Olimpico - FOTO

30.08.2025 10:30 di  Martina Barnabei   vedi letture
Lazio, i tifosi hanno scelto: ecco il brano d'ingresso per l'esordio all'Olimpico - FOTO
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di vigilia in casa Lazio, domani alle 20:45 all'Olimpico sfiderà il Verona. La prima gara casalinga della stagione, i biancocelesti riabbracceranno i propri tifosi che, nonostante l'estate complicata, hanno risposto presente a gran voce. La società li ha da subito coinvolti lanciando un sondaggio via social per scegliere la canzone che accompagnerà Zaccagni e compagni durante il riscaldamento, una delle novità di questa stagione. Il verdetto è arrivato nella serata di ieri e il brano scelto è “𝐑𝐨𝐜𝐤 ‘𝐍’ 𝐑𝐨𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐫” degli Oasis.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE