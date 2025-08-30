Lazio, i tifosi hanno scelto: ecco il brano d'ingresso per l'esordio all'Olimpico - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di vigilia in casa Lazio, domani alle 20:45 all'Olimpico sfiderà il Verona. La prima gara casalinga della stagione, i biancocelesti riabbracceranno i propri tifosi che, nonostante l'estate complicata, hanno risposto presente a gran voce. La società li ha da subito coinvolti lanciando un sondaggio via social per scegliere la canzone che accompagnerà Zaccagni e compagni durante il riscaldamento, una delle novità di questa stagione. Il verdetto è arrivato nella serata di ieri e il brano scelto è “𝐑𝐨𝐜𝐤 ‘𝐍’ 𝐑𝐨𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐫” degli Oasis.

𝐀𝐯𝐞𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐚 🫵



La nuova warm-up music per le nostre gare casalinghe allo Stadio Olimpico sarà “𝐑𝐨𝐜𝐤 ‘𝐍’ 𝐑𝐨𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐫” degli 𝐎𝐀𝐒𝐈𝐒!

Il brano debutterà con Lazio 🆚 Hellas Verona | domenica 31.08 alle 20:45… pic.twitter.com/4EzooG0Qsu — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 29, 2025

