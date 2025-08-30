Lazio, si avvicina la sosta per le nazionali: ecco tutti i convocati
Pausa immediata. Solo due giornate di campionato e poi il nuovo stop. Spazio alle nazionali quindi, impegnate nella corsa al prossimo Mondiale. La Lazio, come tante altre squadre, da lunedì lascerà partire diversi giocatori. Nello specifico, in sette lasceranno Formello per poi tornare alla fine dei loro impegni di settembre. Sono Mandas (Grecia), Marusic (Montenegro), Hysaj (Albania), Rovella (Italia) Dele-Bashiru (Nigeria), Zaccagni (Italia) e Dia (Senegal).
