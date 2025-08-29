Lazio, Sarri a colloquio con la squadra: la frase per caricare i giocatori

RASSEGNA STAMPA - Non può credere a quello che ha visto Maurizio Sarri. La prestazione di Como è stata di una squadra troppo distante da quella che aveva preparato nelle scorse settimane, partendo dal ritiro nella preseason, fino ad arrivare all'ultima settimana post Atromitos. Una lunga attesa che si è conclusa con una prestazione definita "indegna" perfino da Danilo Cataldi che, nelle vesti di leader, si è presentato davanti alle telecamere dopo il triplice fischio con quella schiettezza di cui anche i tifosi avevano bisogno. Non ci può credere Sarri perché sa che la sua Lazio è un'altra. Se non a livello tecnico-qualitativo, quanto meno per carisma e voglia di vincere. Si può sempre perdere: dipende come lo si fa e con il Como la Lazio lo ha fatto male.

SARRI VUOLE UNA REAZIONE - Per questo ora il Comandante si aspetta una reazione da parte della squadra, un atteggiamento differente contro l'Hellas Verona in occasione del ritorno allo Stadio Olimpico di Roma. Davanti a circa 35.000 persone, la squadra sarà chiamata a ritrovare la vittoria casalinga (manca da Lazio-Monza 5-1 del 9 febbraio) e a presentarsi in campo con un altro atteggiamento, più determinato e convincente. Questo è stato il centro del discorso fatto da Sarri alla squadra.

LA FRASE DI SARRI ALLA SQUADRA - Guardando in volto i giocatori, stando a quanto riportato dal Messaggero, si è rivolto loro dicendogli: "Non siete quelli visti domenica. Io credo in voi quindi rialziamoci subito". Sarri crede e ha fiducia nella sua squadra, nonostante la scarsa compatibilità, nonostante il mercato chiuso e l'impossibilità di modificare la rosa. Da loro vuole un cambio di registro immediato, lasciando alle spalle quanto avvenuto contro il Como: rialzare la testa e far brillare gli occhi a chi il 31 agosto sarà sugli spalti, e non solo.

Pubblicato 28.08