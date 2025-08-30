Lazio, in arrivo FC26: ecco quali saranno gli overall dei biancocelesti

Come ogni anno arriva il momento di scoprire quali saranno gli overall dei calciatori nell'evoluzione dei videogiochi a tema calcistico. Tra tutti, quello che interessa di più il pubblico è senza ombra di dubbio FC26, fino a qualche anno fa noto come FIFA. La versione di quest'anno presenterà molte novità anche rispetto alla scorsa stagione, nonostante la formazione sia la stessa. L'overall massimo di un calciatore biancoceleste sarà '84' e l'unico a poterlo vantare porta il nome di Mattia Zaccagni cresciuto di '1' rispetto a FC25.

Ad abbassarsi, invece, è tra i top il valore di Ivan Provedel e di Alessio Romagnoli passati dall'83 dello scorso anno, all'82 attuale. Ma non sono di certo gli unici ad aver registrato un crollo. Alla rosa, rispetto a un anno fa, si aggiungono Cataldi e Cancellieri, con il centrocampista che viene premiato per l'ottimo rendimento con la Fiorentina. La crescita più esponenziale è quella di Nuno Tavares dal 74 della passata edizione, ma importanti sono anche quelle di Gila (partiva da 76) e di Guendouzi (in FC25 aveva 80). Sorprende in negativo, invece, la scarsa crescita di Mandas.

84 - Zaccagni;

82 - Guendouzi, Romagnoli, Provedel;

80 - Castellanos, Dia;

79 - Gila, Rovella;

78 - Lazzari, Marusic, Tavares;

77 - Cataldi, Vecino, Pedro, Gigot;

76 - Isaksen;

75 - Patric;

74 - Noslin, Mandas, Basic, Pellegrini;

73 - Dele-Bashiru, Hysaj;

72 - Cancellieri;

68 - Belahyane;

67 - Provstgaard;

65 - Cristobal Munoz;

63 - Kamenovic;

62 - Sana Fernandes;

61 - Furlanetto;

*Si tratta di valori che saranno ufficializzati solo con l'uscita del videogame (26 settembre 2025) e che nel corso di queste settimane potrebbe subire ulteriori variazioni, alcune di queste basate anche sul rendimento dei calciatori nelle prime giornate di campionato.