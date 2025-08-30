Lazio, Mirra sicuro: "Ora serve entusiasmo! Sarri? Non credo che..."

Il Verona per rialzare subito la testa. La Lazio torna a giocare in casa dopo la brutta sconfitta contro il Como all'esordio in campionato. Per la squadra di Sarri sarà l'occasione per ritrovare la vittoria e arrivare alla sosta per le nazionali con più tranquillità. Ai microfoni di Radiosei, Vincenzo Mirra si è espressso proprio su quest'aspetto parlando anche del lavoro del tecnico biancoceleste in panchina. Di seguito le sue parole.

“Meglio dimenticare la gara di Como. Nella squadra la differenza può farla l’entusiasmo. Questo fattore può colmare anche un gap tecnico. Il Verona, pur nelle difficoltà, difficilmente gioca senza aggressività e senza il giusto piglio. Mi hanno sorpreso alcune difficoltà delle big nel primo turno”.

“La Lazio deve partire con entusiasmo e veemenza, altrimenti col Verona potrebbe trovare altre difficoltà. Il Verona, diversamente dal Como, sa sì palleggiare ma rispetto ai lariani dovremo affrontare una battaglia. Gli scaligeri a Udine hanno reso difficile la vita all’Udinese. La prima parte della stagione di Baroni ha visto tanto entusiasmo in campo, poi trasmesso ai tifosi”.

“Il ruolo di Sarri? Intanto non credo che il blocco del mercato abbia creato problemi seri per un singolo. Trattenere un giocatore scontento, anche se forte, può essere peggio di trattenerlo a forza. Io preferisco cedere un big perché si allena male e non alza il livello collettivo degli allenamenti in settimana”.

